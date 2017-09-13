12:14 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луцке женщину насмерть зажало в лифте

В н.п. Луцк в доме, который расположен на проспекте Молодежи, женщину насмерть зажало в лифте. 

В Луцке женщину насмерть зажало в лифте

Так, в результате полученных травм женщина вскоре скончалась. Эту информацию уже недавно подтвердили в секторе коммуникации управления Нацполиции данного региона. Согласно предварительным данным – женщина поднималась в лифте, но внезапно по причине его технической неисправности она оказалась зажатой между шахтой лифта и кабиной. Правоохранители Луцка уже открыли производство – по факту служебной халатности работников ЖКХ – по статье 367 УК.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в шахте лифта в марте 2017 г. был обнаружен труп. Труп обнаружили в 25-этажном недострое.


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