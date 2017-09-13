11:33 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области во дворе частного дома прогремел взрыв - ФОТО

В Харьковской области во вторник вечером, 12 сентября, во дворе частного дома прогремел взрыв.

В Харьковской области во дворе частного дома прогремел взрыв - ФОТО

Полиция предполагает, что тут взорвалась граната. К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел в поселке Золочев.

Сообщение о взрыве поступило в полицию после девяти часов вечера. Жители поселка сообщали, что слышали взрыв, предположительно гранаты.

В результате происшествия осколками посечены стены дома и повреждены два окна. Сама хозяйка дома утверждает, что не принадлежит ни к каким политическим партиям или общественным организациям и предполагает, что мотивом данного преступления могли быть семейно-бытовые ссоры.

Полиция открыла по факту уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 12 сентября, в Запорожье около десяти часов вечера произошел взрыв возле офисного здания.


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