В Харькове произошла тройная авария, пострадали пять человек

В результате тройного дорожно-транспортного происшествия пять человек попали в больницу. При этом четверо из пострадавших были дети.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла на улице Танкопии. Тут столкнулись "Hyundai", "Daewoo" и "Mercedes-Benz".

По предварительным данным 33-летний водитель автомобиля "Hyundai" следовал по переулку Григоренко в направлении проспекта Льва Ландау и в районе дома № 7 по улице Танкопии допустил столкновение с автомобилем "Daewoo". Затем первая иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулся с "Mercedes".

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Иране произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате чего погибло по меньшей мере 11 человек.