14:19 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области автомобиль упал в реку, есть погибший - ФОТО

На автодороге Татаров-Каменец-Подольский водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с моста в реку. Водитель погиб на месте происшествия.

В Ивано-Франковской области автомобиль упал в реку, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в регионе на странице в Facebook.

Как отмечается, авария произошла сегодня ночью около 3:30 в селе Нижний Вербиж.

Согласно словам правоохранителей, причиной ДТП могло быть превышение водителем безопасной скорости движения. Так, житель Косовского района 1985 года рождения не смог переехать мост через реку Сопивка, что и подвергло к смертельной автокатастрофы.

"Автомобиль "Пежо 308" выехал за пределы проезжей части, сбил металлическое ограждение и упал в обрыв русла реки", - рассказали в полиции.

В настоящее время полицейские начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове столкнулись сразу три машины. В результате тройного дорожно-транспортного происшествия пять человек попали в больницу. При этом четверо из пострадавших были дети.


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