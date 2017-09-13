В Ивано-Франковской области автомобиль упал в реку, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в регионе на странице в Facebook.

Как отмечается, авария произошла сегодня ночью около 3:30 в селе Нижний Вербиж.

Согласно словам правоохранителей, причиной ДТП могло быть превышение водителем безопасной скорости движения. Так, житель Косовского района 1985 года рождения не смог переехать мост через реку Сопивка, что и подвергло к смертельной автокатастрофы.

"Автомобиль "Пежо 308" выехал за пределы проезжей части, сбил металлическое ограждение и упал в обрыв русла реки", - рассказали в полиции.

В настоящее время полицейские начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове столкнулись сразу три машины. В результате тройного дорожно-транспортного происшествия пять человек попали в больницу. При этом четверо из пострадавших были дети.