В Ивано-Франковске на свадьбе отравились 14 граждан

Выяснилось, что вскоре с пищевым отравлением 14 человек были доставлены в больницу, из них - один ребенок. Еще три человека остались на амбулаторном лечении. Такие данные были недавно распространены представителями ГУ Госпродпотребслужбы Ивано-Франковщины.

Всем граждана поставили диагноз "острый гастроэнтероколит". Известно, что некоторые блюда на свадьбе готовили повара ресторана, однако отдельные пищевые продукты доставили заказчики. Администрация не проконтролировала качество привезенных продуктов.

Как сообщал УРА-Информ, в столице грибами отравились шесть человек.