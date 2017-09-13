13:05 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске на свадьбе отравились 14 граждан

После празднования свадьбы в одном из ресторанов н.п. Ивано-Франковск заболело сразу 14 человек. 

В Ивано-Франковске на свадьбе отравились 14 граждан

Выяснилось, что вскоре с пищевым отравлением 14 человек были доставлены в больницу, из них - один ребенок. Еще три человека остались на амбулаторном лечении. Такие данные были недавно распространены представителями ГУ Госпродпотребслужбы Ивано-Франковщины.

Всем граждана поставили диагноз "острый гастроэнтероколит". Известно, что некоторые блюда на свадьбе готовили повара ресторана, однако отдельные пищевые продукты доставили заказчики. Администрация не проконтролировала качество привезенных продуктов.

Как сообщал УРА-Информ, в столице грибами отравились шесть человек.


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