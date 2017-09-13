14:00 13.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Черном море спасли более 150 нелегальных мигрантов.

Береговая охрана Румынии спасла в акватории Черного моря нелегальных мигрантов.

В Черном море спасли более 150 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает "Агентство Анадолу".

Как отмечается, береговая охрана Румынии приняла сигнал SOS, отправленный с борта старого судна с беженцами на борту. Так, на помощь были высланы два катера береговой охраны.

Спасательную операцию затрудняли порывистый ветер и большие волны. По словам командующего береговой охраны Румынии Кристиана Чику, на борту судна находились 153 нелегальных мигранта, в том числе 53 ребенка.

По предварительным данным, ранним утром судно было доставлено в порт Константа. Стоить отметить, что в последнее время резко возросло число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Румынию через Черное море.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Австрия направляет 70 военных на переход Бреннер в Италии для предотвращения большого потока мигрантов в страну.


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