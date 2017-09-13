Очередное нападение на полицейского в Испании

В испанской Валенсии неизвестный мужчина набросился с ножом на сотрудника полиции и удил его. Об этом передает El Mundo.
Согласно информации издания, полиция должна была задержать подозреваемого в убийстве мужчину. Один из полицейских подвергся нападению и был смертельно ранен ножом.
Медики не успели спасти пострадавшего и тот скончался на месте. Преступник был застрелен на месте.
Во время обследования вещей преступника было обнаружено чемодан с телом убитого.
Сообщается, что мужчина был иностранцем, это определили по паспорту, который также оказался фальшивым. Мотивы приезда и деятельности злоумышленника уточняются.
Погибшего полицейского зовут Блас Гамеж, ему было 51 год.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно трех россиян, которых подозревали в жестоком избиении, которое привело к смерти, задержали в Испании.