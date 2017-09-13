Очередное нападение на полицейского в Испании

Согласно информации издания, полиция должна была задержать подозреваемого в убийстве мужчину. Один из полицейских подвергся нападению и был смертельно ранен ножом.

Медики не успели спасти пострадавшего и тот скончался на месте. Преступник был застрелен на месте.

Во время обследования вещей преступника было обнаружено чемодан с телом убитого.

Сообщается, что мужчина был иностранцем, это определили по паспорту, который также оказался фальшивым. Мотивы приезда и деятельности злоумышленника уточняются.

Погибшего полицейского зовут Блас Гамеж, ему было 51 год.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно трех россиян, которых подозревали в жестоком избиении, которое привело к смерти, задержали в Испании.