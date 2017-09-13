09:16 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вблизи Донецка 40 танков боевиков

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в зоне конфликта на Донбассе зафиксировала присутствие 40 танков недалеко от оккупированного Донецка.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вблизи Донецка 40 танков боевиков

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте организации.

По информации ведомства, танки были расположены не в условленных местах для отведения бронетехники от линии разграничения у населенного пункта Мануйловка, что в 65 км от Донецка.

Кроме того, 60 бронированных грузовиков террористов были обнаружены у населенного пункта Кальмиусское.

Также неподалеку от Луганска было зафиксировано десятки единиц не отведенной бронетехники.

"Команда СММ видела неподвижную боевую машину пехоты (БМП-2) вблизи поселка Сентяновка, бронетранспортер (БТР-70), двигавшийся в южном направлении вблизи села Мичурино, неподвижную БРДМ-2 вблизи села Солнцево и неподвижный БТР-70 вблизи села Староласпа", - говорится в отчете миссии.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 13 танков (Т-64), которые стояли на полигоне неподалеку с. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)".


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