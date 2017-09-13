На Ровенщине мужчина совершил акт самосожжения

Выяснилось, что человек сам себя облил бензином, а после этого поджег. Такие данные распространили в отделе управления Нацполиции на Ровенщине. Согласно сообщению – 46-летний мужчина – житель г. Сарны, в подсобном помещении вылил на себя бензин, а после поджег. Пылающего человека увидела сестра его жены и бросилась на помощь.

Мужчина был доставлен в больницу. У него диагностировали ожоги конечностей, живота, головы. На данный момент человек находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

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