13:32 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине мужчина совершил акт самосожжения

В Сарненскую центральную больницу привезли мужчину, облившего себя горючим.

На Ровенщине мужчина совершил акт самосожжения

Выяснилось, что человек сам себя облил бензином, а после этого поджег. Такие данные распространили в отделе управления Нацполиции на Ровенщине. Согласно сообщению – 46-летний мужчина – житель г. Сарны, в подсобном помещении вылил на себя бензин, а после поджег. Пылающего человека увидела сестра его жены и бросилась на помощь.

Мужчина был доставлен в больницу. У него диагностировали ожоги конечностей, живота, головы. На данный момент человек находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве за полгода произошло 216 самоубийств.


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