10:22 13.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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С островов Карибского моря от "Ирмы" эвакуировали двух украинцев

Двое граждан Украины были эвакуированы с острова Сен-Мартен, пострадавшего от урагана "Ирма".

С островов Карибского моря от

Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает кризисный центр МИД Франции, с острова Сен-Мартен на остров Мартиника были эвакуированые двое украинцев. В настоящее время угрозы их жизни нет.

О каких-либо других подробностей пока ничего неизвестно.

Кстати, ураган "Ирма" бушует в Соединенных Штатах с прошлой недели. Ему присвоили четвертую категорию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общее число жертв урагана "Ирма" в Соединенных Штатах Америки и странах Карибского бассейна достигло как минимум 55 человек. Не менее 18 смертей зафиксировано на территорию Соединенных Штатов. 37 человек погибли в странах Карибского бассейна.


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