В центре Одессы рухнула часть жилого дома - ФОТО

В результате инцидента возле входа в здание образовалось нагромождение стройматериалов. Вместе с тем спасатели утверждают, что людей под завалами нет.

Как сообщает одесские телеканал Репортер, авария произошла на улице Жуковского. Причиной обрушения стали работы по сносу руин соседнего здания на улице Пушкинской, которое сгорело еще десять 10 лет назад.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Одессы в воскресенье, 26 марта, обрушилась часть жилого дома. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло на улице Екатерининской.