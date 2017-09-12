22:32 12.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100173577:Polishuk

В центре Одессы рухнула часть жилого дома - ФОТО

В Одессе во вторник, 12 сентября, обрушилась арка жилого дома.

В центре Одессы рухнула часть жилого дома - ФОТО

В результате инцидента возле входа в здание образовалось нагромождение стройматериалов. Вместе с тем спасатели утверждают, что людей под завалами нет.

Как сообщает одесские телеканал Репортер, авария произошла на улице Жуковского. Причиной обрушения стали работы по сносу руин соседнего здания на улице Пушкинской, которое сгорело еще десять 10 лет назад.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Одессы в воскресенье, 26 марта, обрушилась часть жилого дома. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло на улице Екатерининской.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив