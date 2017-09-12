В оккупированной Горловке боевики подожгли склад с боеприпасами

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Как отмечается, шестого сентября из-за халотного выполнения служебных обязанностей личным составом караула 3 отдельной мотострелковой бригады 1 АК был совершен поджог склада с оружием и боеприпасами в Горловке.

По информации спасателей, в результате сильнейшего пожара склад был полностью уничтожен. В свою очередь это позволило российским боевикам незаконно списать оружие и боеприпасы для продажи с целью собственного обогащения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комитет Красного Креста принял решение отправить для жителей Луганщины гуманитарную помощь.