17:20 12.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В оккупированной Горловке боевики подожгли склад с боеприпасами

По данным украинской разведки в оккупированной Горловке Донецкой области боевики подожгли склад с боеприпасами для незаконного списания оружия.

В оккупированной Горловке боевики подожгли склад с боеприпасами

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Как отмечается, шестого сентября из-за халотного выполнения служебных обязанностей личным составом караула 3 отдельной мотострелковой бригады 1 АК был совершен поджог склада с оружием и боеприпасами в Горловке.

По информации спасателей, в результате сильнейшего пожара склад был полностью уничтожен. В свою очередь это позволило российским боевикам незаконно списать оружие и боеприпасы для продажи с целью собственного обогащения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", комитет Красного Креста принял решение отправить для жителей Луганщины гуманитарную помощь.


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