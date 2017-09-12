В Иране автобус с пассажирами упал в ущелье, десятки погибших

Об этом сообщает Tehran Times.

Как отмечается, инцидент произошел в 2:30 по местному времени во вторник. Также правоохранительные органы выяснили, что водитель не справился с управлением после чего перевернулся в долине в Джаджруде, северо-восточном Тегеране".

"Водитель автобуса потерял контроль, и транспортное средство рухнуло на 50-метровую глубину ущелья долины", - отметили сотрудники полиции. Так, во время аварии погибли 11 человек и еще около 28 получили многочисленные травмы.

По предварительной информации, механическая неисправность стала основной причиной дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Калужской области, Россия, белорусский пассажирский автобус попал в страшное ДТП. Один человек погиб, девять госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии в реанимации.