Российские военные на Донбассе убили местного жителя

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, несколько военнослужащих "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк) 1 АК разграбили и вывезли мебель из брошенных частных домов в н.п. Яковлевка.

Кроме того, российские наемники застрелили гражданское лицо.

В данный момент руководство полка принимает все возможные меры для недопущения распространения информации об убийстве и мародерах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции ночь прошла неспокойно. Так, боевики совсем недавно 18 раз нарушили перемирие. В результате таких действий один украинский военнослужащий был ранен.