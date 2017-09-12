19:41 12.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Российские военные на Донбассе убили местного жителя

На оккупированной территории Донбасса российские боевики застрелили местного жителя из стрелкового оружия.

Российские военные на Донбассе убили местного жителя

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, несколько военнослужащих "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк) 1 АК разграбили и вывезли мебель из брошенных частных домов в н.п. Яковлевка.

Кроме того, российские наемники застрелили гражданское лицо.

В данный момент руководство полка принимает все возможные меры для недопущения распространения информации об убийстве и мародерах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции ночь прошла неспокойно. Так, боевики совсем недавно 18 раз нарушили перемирие. В результате таких действий один украинский военнослужащий был ранен.

 


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