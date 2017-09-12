20:32 12.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Падение самолета под Харьковом: полиция опрашивает свидетелей - ФОТО

По факту падения самолета в Харьковской области проводятся необходимые следственные действия.

Падение самолета под Харьковом: полиция опрашивает свидетелей - ФОТО

Об этом сообщает полиция области. По словам заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Юрия Попильнюка, сейчас завершена работа спецкомиссии и отобранные образцы топлива направлены на экспертизу.

Кроме того, опрошены свидетели и очевидцы происшествия. Отметим, что в результате аварии пострадал 55-летний пилот, житель города Николаева. Мужчина был доставлен в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. В результате ледственные действия продолжаются.

В данный момент по факту происшествия открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Харьковской области упал легкий одномоторный самолет НАРП-1.


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