Падение самолета под Харьковом: полиция опрашивает свидетелей - ФОТО

Об этом сообщает полиция области. По словам заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Юрия Попильнюка, сейчас завершена работа спецкомиссии и отобранные образцы топлива направлены на экспертизу.

Кроме того, опрошены свидетели и очевидцы происшествия. Отметим, что в результате аварии пострадал 55-летний пилот, житель города Николаева. Мужчина был доставлен в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. В результате ледственные действия продолжаются.

В данный момент по факту происшествия открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Харьковской области упал легкий одномоторный самолет НАРП-1.