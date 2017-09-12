На Волыни в запряженную лошадьми повозку врезалось авто: пятеро травмированных

Среди пострадавших - двое детей. Так, на Волыни автомобиль врезался в повозку, которая была запряжена лошадьми. По итогам данной аварии пострадали сразу пятеро граждан, среди которых двое – это дети. Такие данные распространила пресс-служба Нацполиции региона.

Оказалось, что 11 сентября примерно в девять утра на трассе "Нововолынск-Балта" около села Пирванче авто марки Opel Vectra врезалось в запряженную лошадьми телегу. В итоге сразу пять граждан травмированы. Некоторые вскоре были доставлены в больницу. За рулем авто был 42-летний житель Горохова.

Как сообщал УРА-Информ, на Сумщине столкнулись два микроавтобуса. В итоге этого ДТП пострадали пять граждан.