На Корсике разбился туристический самолет, погибли четыре человека

В результате крушения погибли четыре граждане Германии. Как сообщает Еurope1.fr, инцидент произошел возле взлетно-посадочной полосы аэропорта на острове.

Самолет следовал из Канн. На борту летательного аппарата находились две женщины и двое мужчин, а также собака.

Сейчас на месте происшествия работали 20 пожарных. Они сообщают, что самолет врезался в виноградники возле резиденции мэра Гисоначчи.

Спасателям удалось достать погибших из самолета. На данный момент жандармы воздушного транспорта и исследовательский отдел жандармерии Корсики занимаются расследованием причин происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Джорджия произошло крушение легкомоторного самолета Beechcraft Bonanza, в результате чего погибли три человека. Инцидент произошел возле города Саванна на атлантическом побережье страны.