17:40 12.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Главу правления "Хлеба Украины" задержали на взятке

На взятке в 10 тысяч долларов был задержан глава правления государственной акционерной компании "Хлеб Украины".

 

Главу правления

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей страничке в Facebook.

По его словам, дату получения взятки задержанный переносил месяц. Его задержали в Киеве вместе с поредником.

"Месяц великий господин переносил дату получения мелкой для нее взяточки. Председателю правления ГАК "Хлеб Украины" все было никогда взять 10 тысяч долларов с сельхозпредпринимателя за заключение договора аренды", - сообщил Луценко.

Отметим, в настоящее время руководящую должность в компании занимает Игорь Кобеля.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уверен, что создание специальной антикоррупционной палаты при Высшем верховном суде - это пустая трата ресурсов.


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