В Техасе произошла стрельба, есть погибшие

Об этом сообщает Dallas Morning News.

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье вечером городе Плейно. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили предполагаемого преступника, имя которого пока не называют.

Также отметим, что во время стрельбы пострадали еще по меньшей мере два человека. Пострадавшие были доставлены в госпиталь.

По словам правоохранителей, перепалка могла возникнуть во время вечеринки в доме. Тем не менее, что же послужило основной причиной конфликта пока неизвестно.

В свою очередь очевидцы заявляют, что вечеринка в доме, где произошел инцидент, началась еще днем.

На данный момент полицейские работают на месте преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве один автомобиль на иностранных номерах "Opel Vectra" пытался догнать другой Porsche, в результате чего произошла перестрелка.