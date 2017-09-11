17:19 11.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Швейцарии столкнулись поезда, есть пострадавшие

В Швейцарии на станции Андерматт столкнулись два поезда, в результате чего пострадали по меньшей мере 30 человек.

В Швейцарии столкнулись поезда, есть пострадавшие

Об этом сообщает Sky News.

Как выяснили правоохранители, один из поездов выполнял на путях маневр. Другой поезд, в котором находилось около 100 пассажиров, должен был следовать по параллельному пути. Однако вследствие невыясненных пока обстоятельствах поезда оказались на одном пути, где и произошло столкновение.

Примечательно, что всего в поезде находилось около 100 человек. В настоящее время полиция не комментирует серьезность травм пострадавших. Им оказали неотложную медицинскую помощь.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ",в Польше пассажирский поезд сошел с рельс в результате столкновения с товарным составом на станции Сментово.


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