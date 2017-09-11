В Швейцарии столкнулись поезда, есть пострадавшие

Об этом сообщает Sky News.

Как выяснили правоохранители, один из поездов выполнял на путях маневр. Другой поезд, в котором находилось около 100 пассажиров, должен был следовать по параллельному пути. Однако вследствие невыясненных пока обстоятельствах поезда оказались на одном пути, где и произошло столкновение.

Примечательно, что всего в поезде находилось около 100 человек. В настоящее время полиция не комментирует серьезность травм пострадавших. Им оказали неотложную медицинскую помощь.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ",в Польше пассажирский поезд сошел с рельс в результате столкновения с товарным составом на станции Сментово.