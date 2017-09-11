В Мариуполе в многоэтажке прогремел взрыв: погиб человек

Так, в н.п. Мариуполь в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. Взрыв замечен в квартире, которая расположена на восьмом этаже многоэтажки. П итогам случившегося погиб человек – передали 11-го сентября в пресс-службе Нацполиции города.

По итогам сильного взрыва в Левобережном районе погиб человек – говорится в сообщении. Также в пресс-службе говорится о том, что на месте трудятся кинологи и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что взрыв был в однокомнатной квартире, где по итогам был обнаружен труп хозяина – 1970 года рождения. У человека выявили травмы конечностей и головы.

Как сообщал УРА-Информ, в Бориспольском районе в августе прогремел взрыв.