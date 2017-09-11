Под Киевом вспыхнула мусорная свалка

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

По информации ведомства, в данный момент пожар удалось локализовать. При этом спасатели заверили, что пожар возник общей площадью 150 кв. м. По этому поводу осуществлялись противопожарные мероприятия до полной ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Также отметим, что на территории полигона работало восемь единиц техники: пожарные авто, бульдозеры, компактор.

"К ликвидации пожара были привлечены 30 человек", - говорится в сообщении.

В данный момент причины пожара устанавливаются. Представители предприятия планируют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Бориспольском районе в нежилом помещении прогремел взрыв.