Новые атаки Российских ВВС по позициях ИГ

По информации портала, боевики пытались перебраться с восточной части города Дейр-эз-Зора на западную, которая пока что остается под их контролем. Террористы прикрывались мирным населением как "живым щитом".

В результате погибло 34 человека, среди них женщины и девятеро детей. Это заявила британо-сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека.

Глава обсерватории Рами Абдель Рахман сообщил, что "десятки" людей были ранены, а многих так и не удалось обнаружить.

Всего атаки подверглись 40 паромных суден.

Ранее САА и войска коалиции начали освобождение города Дейр-эз-Зора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Сирийские демократические силы" совместно с войсками США начали операцию освобождения города Дейр-эз-Зора от террористов ИГИЛовцев.