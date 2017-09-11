11:15 11.09.2017 | Происшествия | Новости
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Новые атаки Российских ВВС по позициях ИГ

Боевые самолеты РФ в Сирии провели бомбардировку паромов на реке Евфрат на которых находились джихадисты. Об этом передает AFP.

Новые атаки Российских ВВС по позициях ИГ

По информации портала, боевики пытались перебраться с восточной части города Дейр-эз-Зора на западную, которая пока что остается под их контролем. Террористы прикрывались мирным населением как "живым щитом".

В результате погибло 34 человека, среди них женщины и девятеро детей. Это заявила британо-сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека.

Глава обсерватории Рами Абдель Рахман сообщил, что "десятки" людей были ранены, а многих так и не удалось обнаружить.

Всего атаки подверглись 40 паромных суден.

Ранее САА и войска коалиции начали освобождение города Дейр-эз-Зора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Сирийские демократические силы" совместно с войсками США начали операцию освобождения города Дейр-эз-Зора от террористов ИГИЛовцев.


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