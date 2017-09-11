Нападение на военную базу в Сомали

Согласно информации портала, боевики атаковали солдат вблизи города Балад-Хау на границе с Кенией. Боевики подослал итеррориста-смерника на автомобиле, который подорвал его вблизи здания базы. Затем начался штурм.

В результате погибло 10 военных и семеро боевиков, подтверждают военные чиновники.

Многие военные были ранены вследствие взрыва, однако смогли дать отпор исламистам. Боевикам не удалось захватить базу и они начали отступление, часть из них взята под стражу.

В Сомали уже который год не спадает кризис. Легитимному правительству противостоят боевики аль-Шабаба, а сама страна разделена на несколько частей, неподконтрольных войсками властей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Сомали Могадишу террорист-смертник подорвал автомобиль.