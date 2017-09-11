На Ивано-Франковщине автомобиль влетел в остановку, погибла женщина

В результате аварии погиб один человек. Еще четверо получили различные травмы.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, инцидент произошел в селе Черче. Тут 33-летний водитель "Daewoo Sens" нарушил правила дорожного движения и его машина столкнулась с автомобилем "Москвич-М4120", который двигался впереди в попутном направлении.

В результате столкновения "Daewoo" вынесло за пределы проезжей части вправо и бросило на автобусную остановку".

По данным ведомстве, одна из женщин, стоявшая на остановке, умерла в реанимации. Ей было 78 лет.

Сильно пострадала также пассажирка "Москвича". 46-летняя жительница села с ушибами мягких тканей правого плечевого сустава и ушиб мягких тканей правой веки. Женщине оказали помощь на месте ДТП, от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Еще у одной женщины диагностировано закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травмы левого тазобедренного сустава. Вместе с тем две пострадавшие отказались от госпитализации после оказанной им первой медицинской помощи. Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, около метро "Левобережная" произошла драка между водителем на BMW, который якобы сделал наезд на пешехода, и очевидцами инцидента. На место происшествия приехала патрульная полиция.