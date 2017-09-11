В Сумской области столкнулись два микроавтобуса, пострадали пять человек - ФОТО

В результате аварии пять человек попали в больницу. Как сообщает пресс-служба областной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Кудрявое Охтырского района.

От сильного удара один из водителей и трое его пассажиров, а также пассажир "ГАЗели" были доставлены в больницу. В полиции также предположили, что 27-летний житель Харьковской области, который был за рулем ГАЗ-3302, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, в результате чего его авто столкнулось с иномаркой, за рулем которого находился 45-летний житель Сум.

Оба микроавтобуса перевозили груз - в одном был картофель, в кузове другого находилась одежда. Вместе с тем водитель "Mercedes Sprinter" получил перелом левого бедра, ушибы правой голени и закрытую черепно-мозговую травму. Скорая помощь увезла его в больницу. Врачи также увезли троих его пассажирок, однако после оказания медицинской помощи их отпустили домой.

С переломом правой стопы и ушибами лица также был госпитализирован пассажир "ГАЗели", 50-летний родственник водителя. Сейчас оба микроавтобусы помещены на штрафплощадку, открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на западе Конго в понедельник, 11 сентября, пассажирский автобус слетел с моста. В результате аварии погибли 25 человек. Около 44 человек получили травма.