Новые подробности об землетрясении в Мексике

По информации издания, только в одном южном штате Оахака зафиксирована 71 жертва. Этот регион пострадал максимально сильно.

Стихийное бедствие для страны не ограничилось лишь одним землетрясением. С запада Мексику накрыл тропический ураган "Катя", который уже успел унести с собой жизни двух человек.

Ранее нескольких южных штатах Мексики от землетрясения магнитудой 8,1 погибло несколько десятков людей.

Более 1800 военных и сотрудников СЧС были задействованы для преодоления последствий стихийного бедствия и поиска людей под завалами.

Наиболее пострадавший штат Оахака, посетил президент Энрике Пенья Ньето.

Эксперты уверены, что стране не знала такой сильной встряски с 1985 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике по меньшей мере погибли пять человек.