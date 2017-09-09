17:20 09.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Судане убили сотрудника Красного Креста

В Южном Судане боевиками был убит водителель автомобиля Красного Креста. Об этом передает пресс-служба Международного Красного Креста.

В Судане убили сотрудника Красного Креста

По информации ведомства, погибшим оказался Лукуду Кеннеди Лаки Эммауэль, который входил в состав мирной миссии в этом регионе. Его машину обстреляли боевики, когда он пытался доставить провизию, медикаменты и питьевую воду в регион Экваториальной Африки.

Сообщается, что стороны заранее предупредили о том, что в этом направлении будет двигаться гуманитарный автомобиль. На машине было четко видно все определяющие знаки о том, что двигается гуманитарная миссия.

Сотрудники погибшего пребывают в безумии от произошедшего, ведь миссия уже не первый раз отвозит гуманитарную помощь местному населению.

В стране уже который год не прекращается гражданская война, из-за которой страдает местный народ. В ООН мировое сообщество резко осудило обе конфликтующие стороны за жестокости по отношению к местным жителям, однако развязка конфликта не видит ни конца, ни края.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в   Южном Судане в понедельник, 20 марта, потерпел крушение пассажирский самолет.


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