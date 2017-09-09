Страшная авария произошла на Херсонщине

По информации ведомства, по направлению дороги Херсон-Каховка-Геническ на большой скорости двигался седан "Lexus". По неустановленным еще причинам, машина выехала на обочину и стремительно врезалась в дерево.

В этом момент в машине находились водитель и представитель одного из херсонских автосалонов а также потенциальный покупатель спорткара. Далее произошло возгорание рядом травы, и соответственно салона автомобиля.

От удара об дерево машина разлетелась вдребезги. Водитель и покупатель погибли на месте. Третий пассажир успел дождаться скорой помощи, однако по дороге в госпиталь скончался от полученных травм.

Пожар удалось погасить сотрудникам ГСЧС.

На данный момент правоохранители проводят следственные экспертизы и выясняют, что же могло стать причиной аварии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате ДТП в Мелитопольском районе погибло двое людей.