12:15 08.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Мексике в результате землетрясения погибли пять человек

В результате мощного землетрясения, которое произошло в Мексике в ночь на пятницу, 8 сентября, по меньшей мере погибли пять человек.

В Мексике в результате землетрясения погибли пять человек

В стране также наблюдаются небольшие волны цунами. Как сообщает агентство Reuters, три человека погибли в штате Чьяпас, еще две жертвы зафиксированы в соседнем штате Табаско.

Также поступает информация о разрушенных зданиях, в том числе и в столице страны Мехико.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 сентября возле побережья Мексики произошло землетрясение. Очаг находился на глубине 35 километров и в 96 километрах к юго-западу от прибережного города Пихихьяпан.

По данным агентства Reuters, толчки ощущались в центре и на юге Мексики. В связи с землетрясениями люди в Мехико выбегали на улицы в пижамах. В мексиканской столице включили сигналы тревоги.


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