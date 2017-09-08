В Мексике в результате землетрясения погибли пять человек

В стране также наблюдаются небольшие волны цунами. Как сообщает агентство Reuters, три человека погибли в штате Чьяпас, еще две жертвы зафиксированы в соседнем штате Табаско.

Также поступает информация о разрушенных зданиях, в том числе и в столице страны Мехико.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 сентября возле побережья Мексики произошло землетрясение. Очаг находился на глубине 35 километров и в 96 километрах к юго-западу от прибережного города Пихихьяпан.

По данным агентства Reuters, толчки ощущались в центре и на юге Мексики. В связи с землетрясениями люди в Мехико выбегали на улицы в пижамах. В мексиканской столице включили сигналы тревоги.