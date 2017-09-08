В Мексике произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами - ВИДЕО

Его магнитуда составила 8.1 баллов. Как сообщает CNBC, ссылаясь на данные Геологической службы Соединенных Штатов Америки, очаг толчков залегал на глубине 72 километров. Вместе с тем специалисты ведомства заверили, что, сохраняется угроза цунами.

В опасности могут оказаться жители Никарагуа, Эквадора, Панамы, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Сальвадора и Коста-Рики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, к Карибскому бассейну движется новый мощный ураган, который сейсмологи назвали "Хосе".

По состоянию на утро пятницы, 8 сентября, он достиг третьей категории мощности по пятибальной шкале. Как сообщает Национальный центр по предупреждению ураганов Соединенных Штатов Америки, сейчас "Хосе" находится примерно в 955 километрах к востоку от Малых Антильских островов.