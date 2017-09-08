В Мексике произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами - ВИДЕО
В пятницу утром, 8 сентября, возле берегов Мексики зарегистрированы мощные толчки землетрясение.
Его магнитуда составила 8.1 баллов. Как сообщает CNBC, ссылаясь на данные Геологической службы Соединенных Штатов Америки, очаг толчков залегал на глубине 72 километров. Вместе с тем специалисты ведомства заверили, что, сохраняется угроза цунами.
В опасности могут оказаться жители Никарагуа, Эквадора, Панамы, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Сальвадора и Коста-Рики.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, к Карибскому бассейну движется новый мощный ураган, который сейсмологи назвали "Хосе".
По состоянию на утро пятницы, 8 сентября, он достиг третьей категории мощности по пятибальной шкале. Как сообщает Национальный центр по предупреждению ураганов Соединенных Штатов Америки, сейчас "Хосе" находится примерно в 955 километрах к востоку от Малых Антильских островов.