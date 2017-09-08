В Луганской области полиция обнаружила схрон с оружием и боеприпасами - ФОТО

Об этом сообщила представитель полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

По словам сотрудников полиции, из тайника было конфисковано гранатометы, автоматы, пулеметы, гранаты, патроны и взрывчатку, которые были спрятаны в доме под полом.

В результате все изъятое было отправлено на экспертизу. При этом следственно-оперативные действия на месте происшествия продолжаются.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 263 УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пункте въезда-выезда под названием "Новотроицкое" у украинца были изъяты боеприпасы. Так, у гражданина Украины изъяли боеприпасы – пистолет, патроны и гранату – в пункте въезда-выезда.