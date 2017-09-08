08:59 08.09.2017 | Происшествия | Новости
100173258:Polishuk

В Канаде разбился самолет, один человек погиб - ФОТО

В канадской провинции Манитоба в пятницу утром, 8 сентября, потерпел крушение небольшой самолет.

В Канаде разбился самолет, один человек погиб - ФОТО

В результате инцидента погиб один человек. Как сообщает ВBC, на борту четырехместного самолета марки Beechcraft Musketeer на момент аварии находится только пилот.

Самолет упал в 15 километра к северу от Виннипега. Катастрофа произошла почти сразу после его взлета из аэропорта небольшого городка Сент-Эндрюс.

Самолет упал на проселочную дорогу, движение по которой закрыто в двух направлениях.

Причины катастрофы, а также личность пилота выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 6 сентября, в Великобритании разбился легкомоторный самолет. В результате аварии погиб один человек. Как сообщает ВВС, авария произошла в британском городе Карнарвон на севере Уэльса. Самолет упал на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и загорелся. Пилот погиб на месте. Причины аварии пока неизвестны.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив