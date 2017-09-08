В аэропорту штата Флорида произошла стрельба - ФОТО

В международном аэропорту Майами сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу в мужчину с ножом. В результате инцидента мужчина был доставлен в ближайшую больницу, однако в данный момент его состояние потерпевшего стабильное.
Об этом сообщило издание Miami Herald.
Как отмечается, стрельба случилась после того, как гражданин неизвестным способом проник в запретную зону. Когда мужчина увидел правоохранителя, он убежал в защищенную комнату.
По словам правоохранителей, неизвестный вступил в конфронтацию с офицером.
Также в полиции заявляют, что ситуация под контролем, и что поводов для беспокойства нет.
Сейчас для выяснения всех обстоятельств инцидента на место происшествия прибыли следователи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подольском районе Киеве в ходе стрельбы трое мужчин получили ранение резиновыми пулями. Как выяснилось, очевидцы услышали выстрелы на улице Кирилловской возле местного парка.