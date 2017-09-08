В аэропорту штата Флорида произошла стрельба - ФОТО

Об этом сообщило издание Miami Herald.

Как отмечается, стрельба случилась после того, как гражданин неизвестным способом проник в запретную зону. Когда мужчина увидел правоохранителя, он убежал в защищенную комнату.

По словам правоохранителей, неизвестный вступил в конфронтацию с офицером.

Также в полиции заявляют, что ситуация под контролем, и что поводов для беспокойства нет.

Сейчас для выяснения всех обстоятельств инцидента на место происшествия прибыли следователи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подольском районе Киеве в ходе стрельбы трое мужчин получили ранение резиновыми пулями. Как выяснилось, очевидцы услышали выстрелы на улице Кирилловской возле местного парка.