10:50 08.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В аэропорту штата Флорида произошла стрельба - ФОТО

В международном аэропорту Майами сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу в мужчину с ножом. В результате инцидента мужчина был доставлен в ближайшую больницу, однако в данный момент его состояние потерпевшего стабильное.

В аэропорту штата Флорида произошла стрельба - ФОТО

Об этом сообщило издание Miami Herald. 

Как отмечается, стрельба случилась после того, как гражданин неизвестным способом проник в запретную зону. Когда мужчина увидел правоохранителя, он убежал в защищенную комнату.

По словам правоохранителей, неизвестный вступил в конфронтацию с офицером.

Также в полиции заявляют, что ситуация под контролем, и что поводов для беспокойства нет.

Сейчас для выяснения всех обстоятельств инцидента на место происшествия прибыли следователи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подольском районе Киеве в ходе стрельбы трое мужчин получили ранение резиновыми пулями. Как выяснилось, очевидцы услышали выстрелы на улице Кирилловской возле местного парка.


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