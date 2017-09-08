10:50 08.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100173283:labazovych

С начала года в Украине утонули 888 человек

Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщает, что с начала года на водоемах Украины утонули 888 человек. 

С начала года в Украине утонули 888 человек

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По информации ведомства, с начала года на водоемах страны утонуло 888 человек, из которых 87 детей.

При этом спасено 577 человек, в том числе 124 ребенка

По словам спасателей, несчастные случаи с детьми на воде происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют маленьких детей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности. Кроме того, дети также поддаются к гибели из-за того, что родители позволяют им самостоятельно посещать водоемы.

Однако в последнее время случаев гибели людей в результате утопления стало меньше, поскольку в Украине снижается температура воздуха.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве во всех водоемах запретили купаться. По словам замглавы ГУ "Николаевский лабораторный центр МОЗ " Александра Игнатенко, из той воды, что была взята седьмого августа с Ингула около пешеходного моста, был затем выделен возбудитель холеры.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив