14:18 08.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ обнаружила более 50 танков сепаратистов

Специалисты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили на оккупированных районах Донбасса 50 танков.

ОБСЕ обнаружила более 50 танков сепаратистов

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

Как отмечается, за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 13 танков (Т-64), которые стояли на полигоне неподалеку с. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)".

Примечательно, что специалисты СММ зафиксировали около 12 танков неустановленного типа на полигоне возле поселка Терновое и пять танков Т-72, которые двигались на юг в том же районе.

Также в отчете ОБСЕ сказано, что за четвертое сентября обнаружены 21 танк (неустановленного типа) и четыре зенитные ракетные комплексы к югу от Бугаевки".

В данный момент ОБСЕ продолжает вести наблюдение за отводом вооружения сторонами конфликта на востоке Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2017 года представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ установили 480 инцидентов препятствия их движению. 


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