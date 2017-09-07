В запорожском кафе ночью стреляли, пострадал один человек

В результате инцидента 37-летний мужчина попал в больницу с ранением. Как сообщает председатель независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко, вызов в скорую поступил около 23 часов.

Звонили из кафе "Прованс" в Хортицком районе города. Прибывшие на место врачи диагностировали у 37-летнего мужчины огнестрельное ранение левого коленного сустава, и открытую рану.

По предположению медиков выстерл был произведен из травматического пистолета. Мужчина был госпитализирован в 9-ю городскую больницу и прооперирован, - рассказал Сидоренко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 39-летняя жительница Змиевского района Харькова защищая детей выстрелила в голову неизвестному мужчине, который ворвался в ее дом. Как выяснили правоохранители, пьяный мужчина ворвался в частный дом, где находилась женщина с маленькими детьми. При этом неизвестный мужчина вел себя очень грубо, требовал водку.