В Великобритании разбился легкомоторный самолет, погиб человек - ФОТО, ВИДЕО

В результате аварии погиб один человек. Как сообщает ВВС, авария произошла в британском городе Карнарвон на севере Уэльса.

Самолет упал на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и загорелся. Пилот погиб на месте. Причины аварии пока неизвестны.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что на самолете не было шасси, его колеса не опускались. После падения самолет загорелся, что было похоже на массивный огненный шар, из которого идет дым.

В местной полиции сообщили, что в аэропорту Карнарфон проводятся учебные полеты. При этом тут же располагается воздушная скорая помощь Уэльса. Однако в скорой помощи заверили, что инцидент произошел не с их самолетом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в юго-восточной части американского штата Аризона самолет F-16, принадлежавший Национальной гвардии Аризоны, потерпел крушение .