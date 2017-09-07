В Великобритании разбился легкомоторный самолет, погиб человек - ФОТО, ВИДЕО
В среду вечером, 6 сентября, в Великобритании разбился легкомоторный самолет.
В результате аварии погиб один человек. Как сообщает ВВС, авария произошла в британском городе Карнарвон на севере Уэльса.
Самолет упал на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и загорелся. Пилот погиб на месте. Причины аварии пока неизвестны.
Вместе с тем очевидцы сообщают, что на самолете не было шасси, его колеса не опускались. После падения самолет загорелся, что было похоже на массивный огненный шар, из которого идет дым.
В местной полиции сообщили, что в аэропорту Карнарфон проводятся учебные полеты. При этом тут же располагается воздушная скорая помощь Уэльса. Однако в скорой помощи заверили, что инцидент произошел не с их самолетом.