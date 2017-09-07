В центре Лондона прогремел взрыв, пострадал один человек - ФОТО

Как сообщают Behind The News, ссылаясь на свои источники, взрыв произошел на улице Оксфорд-стрит. Очевидцы сообщают о начавшейся паники в районе происшествия и задымлении.

По одной из версий, причиной взрыва стала поломка на электроподстанции. По предварительным данным один человек получил легкую травму.

Сейчас часть улицы перекрыта полицией. О жертвах пока информация не поступала. Вместе с тем полиция провела эвакуацию людей с части улицы, поскольку существует опасность возникновения пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Лондона 2 июля автомобиль на большой скорости протаранил группу подростков. В результате аварии погибла 16-летняя девушка. Скорая помощь шесть человек увезла в больницу. Как сообщает BBC, по оценке медиков, жизни раненых ничего не угрожает.