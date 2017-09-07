В Херсонской области иномарка врезалась в дерево, погибла девушка - ФОТО

В результате аварии погибла молодая девушка. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, дорожно-транспортное происшествие произошла на автодороге Одесса-Мелитополь возле села Молодежное.

За рулем "Citroen С4" находился 20-летний херсонец. По всей видимости молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную обочину и нахал на дерево.

От сильного удара 21-летняя пассажир автомобиля получили травмы, после которых скончалась на месте ДТП. Сам водитель с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в аварии, которая произошла в среду, 6 сентября, в Ровенской области, погибли пять известных людей Украины. На месте аварии погибли четверо политологов. Госпитализированный в тяжелом состоянии журналист скончался в реанимации.