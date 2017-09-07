В Харькове кондуктор троллейбуса покусала пассажирку

Об этом пишет местное издание "ТТ-инфо".

Как отмечается, инцидент произошел вчера вечером в троллейбусе № 6, который курсирует от станции метро "Проспект Гагарина" до Основы.

По словам очевидцев происшествия, "рогатый" был набит битком, однако ни водитель, ни кондуктор не спешили объяснить пассажирам по какой причине остановился марштрут. Тем менее люди не стали долго думать и начали требовать объяснений, в результате чего оброзовалась конфликтная ситуация.

По словам харьковчанки, один из пассажиров хотел вернуть деньги за проезд и подошел к кабине водителя.

Между мужчинами вначале завязалась перепалка, а потом они вышли на дорогу и начали драться. Однако на этом недоразумение не закончилось, а наооборот только усилилось. В часности, к кабине водителя подошли две молодых женщины, которые тоже попросили вернуть им деньги. Дамы начали ссориться, и кондуктор укусила одну из пассажирок за руку.

К слову, после этого курйозного случая потерпевшая выскочила на улицу, заблокировала проезд троллейбусу и начала звонить в полицию.

В настоящее время все причины инцидента устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во вторник под колеса автомобиля попал водитель троллейбуса. Мужчина умер на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на проспекте Ватутина в Деснянском районе столицы.