В Черкасской области в результате ДТП погиб военный - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Как выяснили правоохранители, автомобиль "Скания" столкнулся с военным тягачом МАЗ 537, припаркованным на обочине дороги для проведения ремонтных работ.

Так, в результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля МАЗ, старший солдат контрактной службы, от полученных травм скончался. В свою очередь водитель автомобиля МАЗ, солдат контрактной службы, получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции открыли уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аварии в Ровенской области, погибли пять известных людей Украины. На месте аварии погибли четверо политологов. Госпитализированный в тяжелом состоянии журналист скончался в реанимации.