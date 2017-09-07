Очередной теракт в Афганистане

В афганском городе Баграм террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя вблизи главных ворот одной из авиабаз США. Об этом передает "Радио Свобода".
Представитель губернатора провинции Парван заявил, что смертник подорвал себя вблизи американской базы "Баграм". Взрыв прогремел за пределами базы, а потому огромных жертв избежать удалось.
На данный момент есть пострадавшие. Всем удалось вовремя предоставить медицинскую помощь.
Представитель талибов Забихулла Муджахид уверяет, что нападавший убил и ранил "более 20 солдат"
"Талибан" утверждает, что взрыв был местью за распространение листовок, оскорбляющих чувства мусульман и их вероисповедание.
Ранее в афганском городе Лашкаргах также прогремел взрыв около амерканского дипломатического квартала.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Афганистана Кабуле произошел сильнейший взрыв автомобильной бомбы. В результате инцидента погибли около 35 человек, еще по меньшей мере 40 человек получили ранения.