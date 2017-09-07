09:19 07.09.2017 | Происшествия | Новости
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Очередной теракт в Афганистане

В афганском городе Баграм террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя вблизи главных ворот одной из авиабаз США. Об этом передает "Радио Свобода".

Очередной теракт в Афганистане

Представитель губернатора провинции Парван заявил, что смертник подорвал себя вблизи американской базы "Баграм". Взрыв прогремел за пределами базы, а потому огромных жертв избежать удалось.

На данный момент есть пострадавшие. Всем удалось вовремя предоставить медицинскую помощь.

Представитель талибов Забихулла Муджахид уверяет, что нападавший убил и ранил "более 20 солдат"

"Талибан" утверждает, что взрыв был местью за распространение листовок, оскорбляющих чувства мусульман и их вероисповедание.

Ранее в афганском городе Лашкаргах также прогремел взрыв около амерканского дипломатического квартала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Афганистана Кабуле произошел сильнейший взрыв автомобильной бомбы. В результате инцидента погибли около 35 человек, еще по меньшей мере 40 человек получили ранения. 


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