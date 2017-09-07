16:18 07.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине мужчина погиб в результате пожара

Возгорание на Житомирщине недавно произошло в одноэтажном доме.

На Житомирщине мужчина погиб в результате пожара

Седьмого сентября примерно в 06:40 в Службу 101 сообщили про пожар в одноэтажном доме, который рассчитан на 4-х хозяев. Возгорание было зафиксировано в селе Первомайское Житомирской области. Такие данные распространила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В квартире здания наблюдалось задымление. При проведении разведки специалисты ГСЧС таки выявили очаг возгорания - горел диван. В соседней комнате пожарные нашли тело погибшего. В 7:11 возгорание локализовали, а уже в 7:38 - ликвидировали.

Как сообщал УРА-Информ, в Мариуполе случился пожар на мусорном полигоне.


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