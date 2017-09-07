На Одесщине СБУ заблокировала контрабанду психотропов на 10 млн долларов - ФОТО, ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-службе СБУ.

По информации ведомства, на трассе Одесса-Киев правоохранители остановили автомобиль, который вызвал у них подозрение. Так, при осмотре транспортного средства сотрудники СБУ обнаружили 250 килограммов таблеток с содержанием психотропного вещества "каптогон".

Примечательно, наркотик переправлялся в Украину из Ближнего Востока. Далее злоумышленники планировали отправить наркотики в одну из стран Европейского Союза через международный аэропорт "Борисполь".

Также правоохранителям выяснили, что контрабандный ввоз организовали трое иностранцев. Кроме того, входе проверки по месту их частных домовладений служающие еще нашли 150 кг "каптогона".

При этом стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 10 миллионов долларов США.

По данному факту следователями одесского управления СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около 300 литров экстракционного опия и килограмма маковой соломки изъяли при обыски у жителя Черкасс.