В страшное ДТП на Ровенщине погибли журналист и четыре политолога

На месте аварии погибли четверо политологов. Госпитализированный в тяжелом состоянии журналист скончался в реанимации.

Как сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Киев - Ковель - Ягодин", возле села Масевичи Рокитновского района. В результате аварии погибли 33-летний житель Донецка и трое жителей Киева 31, 34 и 40 лет. Жизнь пятого участника ДТП, 26-летнего пассажира, спасали врачи, но спасти его не удалось.

Полиция открыла по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких людей досудебное расследование.

Вместе с тем основатель Украинского института будущего Юрий Романенко сообщил, что в аварии погибли Александр Маслак, Алексей Куренной, Александр Никаноров, журналист Владимир Карагяур и общественный активист Сергей Попов. Все погибшие возвращались с конференции "Стратегия сотрудничества стран Междуморья в условиях гибридной войны", которая проходила в Варшаве.

Алексей Куренной работал в Киево-Могилянской академии. 31-летний ученый был экспертом общественной инициативы "Реанимационный Пакет Реформ".

Владимир Карагяур, журналист "Спильно.TV", один из самых известных "стримеров" страны, поэтому всегда был в центре событий.

"Автомайдановец" Владимир Карагяур во время Революции Достоинства был арестован режимом Януковича якобы за поставку топлива для протестующих.

Политолог, философ и историк Александр Маслак был членом высшего совета партии "Национальный Корпус" и ведущим аналитиком центрального штаба.

Сергей Попов, патриот родной Донецкой области, некоторое время руководил компанией "Офис реформ в Донецкой области" и работал с главой Донецькогои ОГА Павлом Жебривским, помогая налаживать жизнь в разрушенных войной регионах.

Александр Никаноров - главный аналитик "Team 4 Ukraine". Эта инициатива была создана для поддержки и развития гражданского общества и подготовки сотрудников полиции и других правоохранительных органов по стандартам НАТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Рокитновском районе Ровенской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествия, в результате чего погибли четыре человека. Еще один мужчина попал в больницу.