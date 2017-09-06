В США разбился истребитель, пилот пропал

Самолет принадлежит Национальной гвардии Аризоны. В результате крушения пилот пропал без вести.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные чиновников штата Аризона, авиакатастрофа F-16 Fighting Falcon состоялась в юго-восточной части штата Аризона. Авария произошла во время тренировочных упражнений в районе Международного аэропорта Тусо в 32 киломерах к северо-западу от города Саффорд.

Судьба пилота самолета пока неизвестна, в районе крушения проводится спасательная операция. Сейчас ведется расследование этого инцидента и идут поиска пилота.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, два человека погибли в результате крушения самолета Ан-2 во время показательных выступлений в Балашихинском районе Подмосковья.