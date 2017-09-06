В Нью-Йорке арестованы протестующие против отмены программы поддержки мигрантов - ФОТО

Правоохранители Нью-Йорка задержали 34 участника демонстрации против решения президента США Дональда Трампа об отмене программы DACA, защищающей молодых нелегальных иммигрантов от депортации из США.
Об этом сообщил телеканал ABCNews.
Как отмечается, митинг проходил напротив здания "Башни Трампа", принадлежащего компании американского лидера государства. Протесты также прошли в столице США Вашингтоне, где демонстранты с плакатами собрались у ворот Белого дома.
"Никто из протестующих и полицейских не пострадал", - говорится в сообщении.
При этом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал получателей DACA проявлять осторожность в гражданского неповиновения.
Кстати, все участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США. В настоящее время DACA обеспечивает защитой около 800 тыс. человек в США.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве под Апелляционным судом собрался митинг с требованием расследовать дела Майдана и привлечь виновных к ответственности.