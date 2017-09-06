09:39 06.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Нью-Йорке арестованы протестующие против отмены программы поддержки мигрантов - ФОТО

Правоохранители Нью-Йорка задержали 34 участника демонстрации против решения президента США Дональда Трампа об отмене программы DACA, защищающей молодых нелегальных иммигрантов от депортации из США.

В Нью-Йорке арестованы протестующие против отмены программы поддержки мигрантов - ФОТО

Об этом сообщил телеканал ABCNews.

Как отмечается, митинг проходил напротив здания "Башни Трампа", принадлежащего компании американского лидера государства. Протесты также прошли в столице США Вашингтоне, где демонстранты с плакатами собрались у ворот Белого дома.

"Никто из протестующих и полицейских не пострадал", - говорится в сообщении.

При этом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал получателей DACA проявлять осторожность в гражданского неповиновения. 

Кстати, все участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США. В настоящее время DACA обеспечивает защитой около 800 тыс. человек в США.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Киеве под Апелляционным судом собрался митинг с требованием расследовать дела Майдана и привлечь виновных к ответственности.


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