В Нью-Йорке арестованы протестующие против отмены программы поддержки мигрантов - ФОТО

Об этом сообщил телеканал ABCNews.

Как отмечается, митинг проходил напротив здания "Башни Трампа", принадлежащего компании американского лидера государства. Протесты также прошли в столице США Вашингтоне, где демонстранты с плакатами собрались у ворот Белого дома.

"Никто из протестующих и полицейских не пострадал", - говорится в сообщении.

При этом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал получателей DACA проявлять осторожность в гражданского неповиновения.

Кстати, все участники DACA также получают временные разрешения на учебу и работу в США. В настоящее время DACA обеспечивает защитой около 800 тыс. человек в США.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве под Апелляционным судом собрался митинг с требованием расследовать дела Майдана и привлечь виновных к ответственности.