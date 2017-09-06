Испания и Марокко разоблачили центр джихадистов, готовивших теракты

Как отмечается, в джихадистскую террористическую ячейку входили по меньшей мере шесть человек. При этом пять человек были задержаны в Марокко и один - в Мелилье, испанском анклаве в Северной Африке.

Также сообщается, что подозреваемый лидер ячейки, 39-летний марокканец, проживающий в Мелилье, был задержан во время посещения соседней страны. В часности, мужчину подозревают в вербовке молодежи в центре для перевоспитания, где он работал и распространял пропаганду ИГИЛ.

К слову, данная группа планировала широкомасштабные террористические атаки. Кроме того, злоумышленники проводили ночные встречи, в ходе которых они проводили физическую подготовку и имитировали убийства путем обезглавливания.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее террористическую атаку в Кабуле подготовила преступная группировка "Талибан". В результате теракта пострадало более десяти и погибло пятеро человек.