19:20 06.09.2017 | Происшествия | Новости
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Испания и Марокко разоблачили центр джихадистов, готовивших теракты

Правоохранительные органы в Марокко прекратили преступную деятельность ячейки джихадистов, которые вели подготовку к совершению многочисленных терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Испании.

Испания и Марокко разоблачили центр джихадистов, готовивших теракты

Как отмечается, в джихадистскую террористическую ячейку входили по меньшей мере шесть человек. При этом пять человек были задержаны в Марокко и один - в Мелилье, испанском анклаве в Северной Африке. 

Также сообщается, что подозреваемый лидер ячейки, 39-летний марокканец, проживающий в Мелилье, был задержан во время посещения соседней страны. В часности, мужчину подозревают в вербовке молодежи в центре для перевоспитания, где он работал и распространял пропаганду ИГИЛ.

К слову, данная группа планировала широкомасштабные террористические атаки. Кроме того, злоумышленники проводили ночные встречи, в ходе которых они проводили физическую подготовку и имитировали убийства путем обезглавливания.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее  террористическую атаку в Кабуле подготовила преступная группировка "Талибан". В результате теракта пострадало более десяти и погибло пятеро человек.


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