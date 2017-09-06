11:22 06.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Грузовик с семечками перевернулся в Черновицкой области

Грузовик с 32 тоннами семян подсолнуха перевернулся вблизи села Атаки Хотинского района Черновицкой области. Водитель отделался легкими травмами. 

Грузовик с семечками перевернулся в Черновицкой области

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Как отмечается, водитель дорожно-транспортного происшествия не справился с управлением на крутом повороте. 

По словам правоохранителей, двигаясь по объездной дороге районного центра на автомобиле "Scania", 47-летний житель Винницкой области не учел дорожной обстановки и перевернулся. 

В результате аварии никто не пострадал. При этом сам водитель грузовика находился за рулем трезвым.

В настоящее время полицейские выясняют причины ДТП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Рокитновском районе Ровенской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествия, в результате чего погибли четыре человека.


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