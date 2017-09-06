Грузовик с семечками перевернулся в Черновицкой области

Грузовик с 32 тоннами семян подсолнуха перевернулся вблизи села Атаки Хотинского района Черновицкой области. Водитель отделался легкими травмами.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Как отмечается, водитель дорожно-транспортного происшествия не справился с управлением на крутом повороте.
По словам правоохранителей, двигаясь по объездной дороге районного центра на автомобиле "Scania", 47-летний житель Винницкой области не учел дорожной обстановки и перевернулся.
В результате аварии никто не пострадал. При этом сам водитель грузовика находился за рулем трезвым.
В настоящее время полицейские выясняют причины ДТП.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Рокитновском районе Ровенской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествия, в результате чего погибли четыре человека.